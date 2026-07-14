Студент из Казани лишился 30 тысяч рублей, пытаясь арендовать жилье

В Казани 24-летний молодой человек лишился 30 тысяч рублей, пытаясь арендовать жилье. Студент, подыскивая квартиру, наткнулся на привлекательное объявление в одном из мессенджеров.
Горожанин связался с автором публикации. В ходе переписки стороны обговорили детали аренды и утвердили размер платежа. Собеседник прислал молодому человеку реквизиты для перевода средств. Доверившись, студент без колебаний перечислил «арендодателю» 30 тысяч рублей в качестве месячной платы за жилье. Сразу после этого мошенник перестал выходить на связь.
Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в УМВД России по Казани.
Правоохранители напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности для предотвращения финансовых потерь. Рекомендуется производить оплату аренды жилого помещения только после его осмотра и получения ключей.
Ранее сообщалось, что 42-летняя жительница столицы РТ стала жертвой мошенников и лишилась около 42 тыс. рублей при попытке приобрести велосипед на иностранном маркетплейсе.