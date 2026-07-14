Студент из Казани лишился 30 тысяч рублей, пытаясь арендовать жилье

Горожанин связался с автором публикации. В ходе переписки стороны обговорили детали аренды и утвердили размер платежа. Собеседник прислал молодому человеку реквизиты для перевода средств. Доверившись, студент без колебаний перечислил «арендодателю» 30 тысяч рублей в качестве месячной платы за жилье. Сразу после этого мошенник перестал выходить на связь.