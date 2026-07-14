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Студент из Казани лишился 30 тысяч рублей, пытаясь арендовать жилье

Молодой человек наткнулся на привлекательное объявление в одном из мессенджеров.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани 24-летний молодой человек лишился 30 тысяч рублей, пытаясь арендовать жилье. Студент, подыскивая квартиру, наткнулся на привлекательное объявление в одном из мессенджеров.

Горожанин связался с автором публикации. В ходе переписки стороны обговорили детали аренды и утвердили размер платежа. Собеседник прислал молодому человеку реквизиты для перевода средств. Доверившись, студент без колебаний перечислил «арендодателю» 30 тысяч рублей в качестве месячной платы за жилье. Сразу после этого мошенник перестал выходить на связь.

Поняв, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в УМВД России по Казани.

Правоохранители напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности для предотвращения финансовых потерь. Рекомендуется производить оплату аренды жилого помещения только после его осмотра и получения ключей.

Ранее сообщалось, что 42-летняя жительница столицы РТ стала жертвой мошенников и лишилась около 42 тыс. рублей при попытке приобрести велосипед на иностранном маркетплейсе.