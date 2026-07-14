«На ходу разгерметизировалось колесо». Жесткое ДТП с груженым бревнами лесовозом произошло на трассе на Минщине

ДТП произошло 14 июля примерно в 07.00 на трассе М-3. Предварительно установлено, что во время движения у лесовоза на ходу разгерметизировалось одно из колес прицепа. В итоге прицеп врезался в ограждение моста и упал вниз на дорогу Р-66.