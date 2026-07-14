«На ходу разгерметизировалось колесо». Жесткое ДТП с груженым бревнами лесовозом произошло на трассе на Минщине

В Минской области произошло жесткое ДТП с груженым бревнами лесовозом, рассказали в управлении ГАИ УВД Минского облисполкома.
ДТП произошло 14 июля примерно в 07.00 на трассе М-3. Предварительно установлено, что во время движения у лесовоза на ходу разгерметизировалось одно из колес прицепа. В итоге прицеп врезался в ограждение моста и упал вниз на дорогу Р-66.
Прицеп наехал на ограждение и затем сместился на дорогу внизу. Фото: телеграм-канал УГАИ УВД Миноблисполкома.
Сам грузовик Volvo, принадлежащий частной организации, остался на трассе М-3. По фото можно судить, что авария была довольно жесткой — бревна рассыпались по мосту, упали вниз с моста на дорогу. К счастью, никто не пострадал.
ГАИ проводит проверку.
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