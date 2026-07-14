В горном селе Кын, где паводок уничтожил ЛЭП, восстановили подачу электричества

В горном селе Кын Пермского края полностью восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Россети Урала».
Напомним, что в прошедшие выходные вышли из берегов сразу четыре речки, протекающие через этот населенный пункт. Это было вызвано проливными дождями.
Вода размыла дороги и мосты, подмывала дома. В бушующий поток угодила одна из жительниц Кына, ее унесло течением. Тело девушки до сих не найдено. Также была разрушена вся энергоструктура — снесены опоры ЛЭП, повреждены подстанции, село осталось без электричества.
Основной удар стихии пришелся на горные районы Пермского края. Но кроме села Кын, таких разрушительных последствий не было нигде.
Тем не менее, хотя уровень воды и спадает, туристов просят пока воздержаться от сплавов по реке Чусовой. Течение из-за дождевых паводков в ней остается сильным, по ней движутся деревья, которые представляют опасность.