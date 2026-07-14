Султан Сарсемалиев получил пожизненный срок

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской признал Султана Сарсемалиева виновным в убийстве семьи из Жангельдина и приговорил к пожизненному лишению свободы. Кроме этого, суд признал его виновным в мошенничестве, краже, скотокрадстве, незаконном завладении и сокрытии документов. Процесс длился несколько месяцев и сопровождался большим количеством судебных заседаний. За это время поведение подсудимого не раз становилось предметом обсуждений.
На протяжении разбирательства он держался спокойно, временами улыбался и даже смеялся во время заседаний, практически не проявляя эмоций. Исключением стал лишь один эпизод — когда в зал суда пришел его отец. Увидев его, Сарсемалиев не смог сдержать слез. В ходе процесса подсудимый не согласился с обвинением в умышленном убийстве Наурыза Мукангалиева. Он утверждал, что между ними произошла словесная ссора, после которой он якобы действовал в пределах самообороны. Суд эту версию не принял. При этом в своих показаниях Сарсемалиев заявлял, что не считает убитых невиновными и связывал произошедшее с длительным конфликтом с родственниками бывшей супруги.
По материалам дела, именно после убийства Наурыза обвиняемый решил скрыть преступление. По словам Султана Сарсамалиева, он убил родителей Наурыза, чтобы скрыть первое преступление. Последней жертвой стала Мирамгуль, которая начала искать своих родителей и брата и задавала вопросы об их исчезновении. После убийств, как установило следствие, Сарсемалиев распорядился имуществом погибшей семьи: продал принадлежавший им скот, снимал деньги с банковских карт и оформил кредиты на имя умерших. Общая сумма кредитов составила около 4 миллионов тенге. Также от их имени получил пенсии. После совершения преступлений Сарсемалиев вместе с бывшей супругой покинул Казахстан. Некоторое время они находились в Индонезии, где были задержаны по линии Интерпола, после чего экстрадированы в Казахстан.
Сам подсудимый утверждал, что отправился за границу не для того, чтобы скрываться, а чтобы «просить у Бога прощения», однако следствие расценило его выезд как попытку скрыться от уголовного преследования. Приговор пока не вступил в законную силу.