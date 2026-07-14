Султан Сарсемалиев получил пожизненный срок

На протяжении разбирательства он держался спокойно, временами улыбался и даже смеялся во время заседаний, практически не проявляя эмоций. Исключением стал лишь один эпизод — когда в зал суда пришел его отец. Увидев его, Сарсемалиев не смог сдержать слез. В ходе процесса подсудимый не согласился с обвинением в умышленном убийстве Наурыза Мукангалиева. Он утверждал, что между ними произошла словесная ссора, после которой он якобы действовал в пределах самообороны. Суд эту версию не принял. При этом в своих показаниях Сарсемалиев заявлял, что не считает убитых невиновными и связывал произошедшее с длительным конфликтом с родственниками бывшей супруги.