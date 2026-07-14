Суд Волгограда назначил до 9 лет колонии продавцам мефедрона

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор трем участникам наркогруппы. Руслан Ш. и Умед Г. организовали интернет-магазин по продаже мефедрона в Волгоградской и Астраханской областях. Раскладчиком выступил Мейрам Е.
С июня по август 2025 года группа действовала через интернет с использованием конспирации. 17 августа 2025 года в Дзержинском районе Волгограда заложили тайники с мефедроном массой 1,722, 1,595 и 1,552 грамма. Полицейские изъяли также партию наркотика массой 47,051 грамма.
Суд признал фигурантов уголовного дела виновными по ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Изъятая масса наркотика отнесена к крупному размеру согласно постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002.
Руслану Ш. и Умеду Г. назначили по 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Мейраму Е. — 9 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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