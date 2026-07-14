Суд Волгограда назначил до 9 лет колонии продавцам мефедрона

С июня по август 2025 года группа действовала через интернет с использованием конспирации. 17 августа 2025 года в Дзержинском районе Волгограда заложили тайники с мефедроном массой 1,722, 1,595 и 1,552 грамма. Полицейские изъяли также партию наркотика массой 47,051 грамма.