Девочка-подросток узнала своего насильника спустя 9 лет

В Красноярске арестован 61-летний местный житель, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки в 2017 году. Мужчина напал на ребёнка в подъезде, а после сбежал. Долгие годы его не могли найти. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Изнасиловал в подъезде.
Всё произошло днём 26 августа 2017 года в подъезде жилого дома по улице Курчатова в Октябрьском районе Красноярска. Мужчина заставил 8-летнюю девочку зайти за ним в подъезд, где изнасиловал её. После этого он скрылся с места преступления.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Девочка хорошо запомнила насильника, составила его подробный фоторобот. Также изображение мужчины осталось на записях с камер наблюдения.
Правоохранители стали везде распространять его ориентировки и приметы. «На вид 40−45 лет, волосы с сединой, был одет в синюю спортивную кофту с белыми полосками вдоль рукавов на молнии, черные ботинки. Имелись очки для зрения», — говорилось в сообщении.
Однако установить личность мужчины тогда не удалось. В итоге дело приостановили, долгие годы малышка ходила с чувством, что её насильник может быть где-то рядом, он на свободе.
Узнала знакомая.
В 2026 году следователи и криминалисты СК при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска возобновили расследование. Ключевую роль сыграла местная жительница, которая опознала в старом фотороботе своего знакомого.
За подозреваемым организовали наблюдение, во время которого получили его свежее видеоизображение. Экспертиза подтвердила: на кадрах из подъезда в 2017 году и на новых материалах запечатлён один и тот же человек.
Кроме того, потерпевшая, которой сейчас уже 17 лет, опознала злоумышленника по фотографии.
Задержанным оказался 61-летний житель Красноярска. Ранее он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При обыске в его доме нашли кофту, в которой он находился в момент нападения на девочку. Под тяжестью предъявленных улик мужчина признался в содеянном.
Как рассказала krsk.aif.ru сотрудница пресс-службы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина, в 2009 году мужчина привлекался к уголовной ответственности по четырём эпизодам ч. 1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Тогда суд ему назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
«Не женат, работал в организации, занимающейся оценкой имущества. В ходе следствия будет проверяться его причастность к другим аналогичным преступлениям», — добавила Дядечкина.
Теперь в СИЗО.
Мужчине уже предъявили обвинение в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Следственный комитет опубликовал видеозапись, где красноярец рассказал события того дня девятилетней давности.
— Зашел в подъезд и совершил эти действия, — говорит мужчина на следственном видео.
— Где находилась девочка?
— Вот она стояла.
— Какие-то посторонние люди, шаги, звуки?
— Не было. Было состояние испуга. Я думал, надо бежать и всё.
Суд отправил его под стражу. Сейчас следствие продолжает собирать и закреплять доказательственную базу. Теперь, спустя годы, правосудие может свершиться.