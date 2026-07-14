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«Ездили на такси, делали дорогие подарки» В Минске 18-летний парень с 19-летней девушкой могут сесть на 15 лет из-за тяги к красивой жизни

Парень и девушка 18 и 19 лет могут сесть в тюрьму на 15 лет за любовь к роскоши.

Источник: Комсомольская правда

В Минске задержан 18-летний парень с 19-летней девушкой, которым грозит по 15 лет тюрьмы. Подробности рассказали в МВД.

Правоохранители установили, что изначально молодой человек в мессенджере откликнулся на предложение заработка, связанного с распространением наркотиков. К незаконной деятельности он привлек свою девушку. Вместе фигуранты забирали так называемые мастер-клады с психотропом, в том числе за границей, затем фасовали наркотики на мелкие дозы и делали закладки в Минске.

При этом дилеры вели расточительный образ жизни. Они ходили по дорогим заведениям, постоянно ездили на такси, делали друг другу роскошные подарки.

Оперативники задержали их с поличным. Во время обыска на съемной квартире, а также в оборудованных тайниках нашли более 2,5 килограмма опасного психотропа.

За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта задержанным грозит до 15 лет заключения.

Между тем жесткое ДТП с груженым бревнами лесовозом произошло на трассе на Минщине: «На ходу разгерметизировалось колесо».

Еще под Дрогичином Buick влетел в телегу с молодыми людьми в полной темноте.