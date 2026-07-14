«Ездили на такси, делали дорогие подарки» В Минске 18-летний парень с 19-летней девушкой могут сесть на 15 лет из-за тяги к красивой жизни

Правоохранители установили, что изначально молодой человек в мессенджере откликнулся на предложение заработка, связанного с распространением наркотиков. К незаконной деятельности он привлек свою девушку. Вместе фигуранты забирали так называемые мастер-клады с психотропом, в том числе за границей, затем фасовали наркотики на мелкие дозы и делали закладки в Минске.