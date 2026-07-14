На Волге в Самарской области 13 июля утонул 75-летний мужчина

С наступлением тепла в Самарской области становится все больше утонувших. Так, в Чапаевске утонул 37-летний мужчина в озере Березовое. А у Жигулевска утонул 23-летний парень во время рыбалки на Волге. Всего с начала сезона произошло более 20 трагедий на воде.