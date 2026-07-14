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На Волге в Самарской области 13 июля утонул 75-летний мужчина

Еще один трагический случай на воде произошел в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 13 июля произошел еще один трагический случай на воде. По данным регионального МЧС, на Волге в Ставропольском районе утонул 75-летний мужчина. ЧП произошло в районе СНТ «Приморское».

«Тело утонувшего мужчины из Волги извлекли спасатели», — следует из сводки МЧС Самарской области.

С наступлением тепла в Самарской области становится все больше утонувших. Так, в Чапаевске утонул 37-летний мужчина в озере Березовое. А у Жигулевска утонул 23-летний парень во время рыбалки на Волге. Всего с начала сезона произошло более 20 трагедий на воде.

Самарцам напоминают, что купаться можно только в официально оборудованных для этого местах. Не стоит заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, нырять в незнакомых местах. Не оставляйте детей без присмотра у воды!

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