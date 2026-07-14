858 тонн каустической соды похитили с предприятия в Нижегородской области

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области завершила расследование уголовного дела о присвоении продукции промышленного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По версии следствия, индивидуальный предприниматель, занимавшийся перевозкой химической продукции, вступил в сговор с двумя водителями. В период с декабря 2024 года по август 2025 года они систематически сливали часть перевозимой каустической соды во время транспортировки от предприятия-производителя к промышленному потребителю. Похищенное химическое вещество хранилось в оборудованном гараже в Кстовском округе, после чего его реализовывали на территории Нижегородской области.
В ходе расследования правоохранители установили два эпизода преступной деятельности. Общий объем похищенной продукции превысил 858 тонн, а ущерб собственнику составил 667,7 тысячи рублей. Троим фигурантам предъявлено обвинение по статьям о присвоении и растрате. Уголовное дело уже направлено в Кстовский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что двоих нижегородцев осудят за хищение миллионов при ремонте вагонов.