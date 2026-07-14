858 тонн каустической соды похитили с предприятия в Нижегородской области

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, занимавшийся перевозкой химической продукции, вступил в сговор с двумя водителями. В период с декабря 2024 года по август 2025 года они систематически сливали часть перевозимой каустической соды во время транспортировки от предприятия-производителя к промышленному потребителю. Похищенное химическое вещество хранилось в оборудованном гараже в Кстовском округе, после чего его реализовывали на территории Нижегородской области.