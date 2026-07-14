В Прикамье затопило деревню из-за разлива реки Ирени

Ситуация сложилась из-за сильных ливней, которые идут в регионе уже несколько дней подряд. Вода зашла на улицы Иренскую и Заречную, где находятся жилые дома и сети низкого напряжения. Чтобы избежать несчастных случаев, энергетики временно отключили подачу электричества.