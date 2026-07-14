В Прикамье затопило деревню из-за разлива реки Ирени

Деревню Атнягузи Октябрьского округа Прикамья затопило из-за разлива реки Ирени, сообщили сайту perm.aif.ru в компании «Россети Урал».
Ситуация сложилась из-за сильных ливней, которые идут в регионе уже несколько дней подряд. Вода зашла на улицы Иренскую и Заречную, где находятся жилые дома и сети низкого напряжения. Чтобы избежать несчастных случаев, энергетики временно отключили подачу электричества.
Специалисты постоянно мониторят обстановку. Администрация округа и экстренные службы проводят необходимые мероприятия.
«После схода воды, убедившись в безопасности функционирования оборудования, специалисты приступят к поэтапному возобновлению подачи электроэнергии», — рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе компании.
Жителям советуют быть осторожными, обращать внимание на обрывы или провисание проводов. О повреждениях энергообъектов нужно сообщать по телефону 8−800−220−0−220 (звонок бесплатный) или короткому номеру 220 с мобильного.
Напомним, стихия коснулась не только Октябрьского округа Прикамья. Из-за затопления села Кын в Лысьвенском округе жителям организовали подвоз продуктов и воды на лодках.