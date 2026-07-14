Директор строительной фирмы из Нижегородской области обвинён в мошенничестве при возведении дома

ГУ МВД России по Нижегородской области опровергло публикацию одного из региональных СМИ от 13 июля о якобы бездействии полиции по заявлению о мошенничестве при строительстве частного дома.
По данным следствия, между потерпевшим и строительной фирмой был заключён договор подряда на возведение дома на участке в Дальнеконстантиновском районе. Однако обязательства по договору выполнены не были; причинённый заявителю ущерб составил 3 723 726 рублей.
Сотрудниками полиции установлены два причастных лица. Уголовное преследование в отношении одного из них прекращено в связи со смертью. Директор строительной организации обвиняется в совершении преступления и находится под подпиской о невыезде.
Чтобы обеспечить защиту прав потерпевшего и возмещение ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест; общая оценочная стоимость этого имущества превышает 10 млн рублей.
Расследование по части 4 статьи 159 УК РФ завершено; материалы дела переданы в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода.
ГУ МВД призывает СМИ и блогеров проверять информацию и обращаться за официальными комментариями к уполномоченным ведомствам. ГУ МВД России по Нижегородской области опровергло публикацию одного из региональных СМИ от 13 июля о якобы бездействии полиции по заявлению о мошенничестве при строительстве частного дома.
По данным следствия, между потерпевшим и строительной фирмой был заключён договор подряда на возведение дома на участке в Дальнеконстантиновском районе. Однако обязательства по договору выполнены не были; причинённый заявителю ущерб составил 3 723 726 рублей.
Сотрудниками полиции установлены два причастных лица. Уголовное преследование в отношении одного из них прекращено в связи со смертью. Директор строительной организации обвиняется в совершении преступления и находится под подпиской о невыезде.
Чтобы обеспечить защиту прав потерпевшего и возмещение ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест; общая оценочная стоимость этого имущества превышает 10 млн рублей.
Расследование по части 4 статьи 159 УК РФ завершено; материалы дела переданы в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода.
ГУ МВД призывает СМИ и блогеров проверять информацию и обращаться за официальными комментариями к уполномоченным ведомствам.
Ранее сообщалось, что бизнесмена осудят за мошенничество при утилизации строительных отходов в Первомайске.