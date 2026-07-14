Директор строительной фирмы из Нижегородской области обвинён в мошенничестве при возведении дома

ГУ МВД призывает СМИ и блогеров проверять информацию и обращаться за официальными комментариями к уполномоченным ведомствам. ГУ МВД России по Нижегородской области опровергло публикацию одного из региональных СМИ от 13 июля о якобы бездействии полиции по заявлению о мошенничестве при строительстве частного дома.