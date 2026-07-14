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Директор строительной фирмы из Нижегородской области обвинён в мошенничестве при возведении дома

ГУ МВД России по Нижегородской области опровергло публикацию о якобы бездействии полиции по заявлению о мошенничестве при строительстве частного дома.

Источник: Время

ГУ МВД России по Нижегородской области опровергло публикацию одного из региональных СМИ от 13 июля о якобы бездействии полиции по заявлению о мошенничестве при строительстве частного дома.

По данным следствия, между потерпевшим и строительной фирмой был заключён договор подряда на возведение дома на участке в Дальнеконстантиновском районе. Однако обязательства по договору выполнены не были; причинённый заявителю ущерб составил 3 723 726 рублей.

Сотрудниками полиции установлены два причастных лица. Уголовное преследование в отношении одного из них прекращено в связи со смертью. Директор строительной организации обвиняется в совершении преступления и находится под подпиской о невыезде.

Чтобы обеспечить защиту прав потерпевшего и возмещение ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест; общая оценочная стоимость этого имущества превышает 10 млн рублей.

Расследование по части 4 статьи 159 УК РФ завершено; материалы дела переданы в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода.

ГУ МВД призывает СМИ и блогеров проверять информацию и обращаться за официальными комментариями к уполномоченным ведомствам. ГУ МВД России по Нижегородской области опровергло публикацию одного из региональных СМИ от 13 июля о якобы бездействии полиции по заявлению о мошенничестве при строительстве частного дома.

По данным следствия, между потерпевшим и строительной фирмой был заключён договор подряда на возведение дома на участке в Дальнеконстантиновском районе. Однако обязательства по договору выполнены не были; причинённый заявителю ущерб составил 3 723 726 рублей.

Сотрудниками полиции установлены два причастных лица. Уголовное преследование в отношении одного из них прекращено в связи со смертью. Директор строительной организации обвиняется в совершении преступления и находится под подпиской о невыезде.

Чтобы обеспечить защиту прав потерпевшего и возмещение ущерба, на имущество обвиняемого наложен арест; общая оценочная стоимость этого имущества превышает 10 млн рублей.

Расследование по части 4 статьи 159 УК РФ завершено; материалы дела переданы в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода.

ГУ МВД призывает СМИ и блогеров проверять информацию и обращаться за официальными комментариями к уполномоченным ведомствам.

Ранее сообщалось, что бизнесмена осудят за мошенничество при утилизации строительных отходов в Первомайске.