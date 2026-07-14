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В подмосковной Истре приступили к разбору завалов после атаки БПЛА

В подмосковной Истре ликвидируют последствия атаки БПЛА. Муниципальные службы с тяжелой техникой разбирают завалы в поселке Пионерский, комиссия завершила оценку ущерба в пострадавших деревнях. Местные власти находятся на постоянной связи с жителями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городском округе Истра Московской области муниципальные службы начали ликвидацию последствий вчерашней атаки беспилотников. Одновременно с этим в поселке Пионерский, где были разрушены частные жилые дома, продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

По словам главы округа, к расчистке территории привлечены сотрудники и тяжелая техника профильных муниципальных учреждений. Параллельно представители администрации полностью завершили подомовой обход, целью которого было точное установление и фиксация повреждений. Татьяна Витушева подчеркнула, что местные власти находятся на постоянной связи с жителями пострадавших домовладений не только в Пионерском, но и в деревнях Бабкино и Загорье. Для оперативного решения всех возникающих вопросов гражданам рекомендовано обращаться в службу «112».

Накануне ночью Московский регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Одним из наиболее пострадавших муниципалитетов стала Истра. В поселке Пионерский в результате падения дрона и последующего пожара погибли три человека, еще несколько жителей получили ранения. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как террористический акт.

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