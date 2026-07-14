Липчанин подменял компьютерные детали в маркетплейсах Воронежа

В начале текущего месяца стражи порядка выяснили, что 51-летний ранее судимый житель Липецкой области заказывал дорогостоящие комплектующие для ПК через маркетплейсы в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. При осмотре посылок в примерочных кабинах он незаметно подменял оригинальные детали на заранее подготовленные муляжи, после чего оформлял возврат товара. Сотрудники ПВЗ не замечали обмана, он вскрывался только при поступлении коробок на склад.