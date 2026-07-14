СК восстановил картину двухдневной смертельной бойни на юге Волгограда

В ночь с 23 на 24 августа 2025 года между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей множественные удары коленом в область головы, а затем ударил ее табуретом. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Убийца при этом до утра оставался рядом с телом — до тех пор, пока в квартиру не пожаловала дочь убитой.