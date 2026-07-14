33 ребенка застряли в грязи в Атырауской области

Как сообщается в Telegram-канале «Новости МВД РК», на автодороге Атырау — Индер автобус, в котором находились 33 ребенка, застрял в грязи на объездном участке дороги, организованном в связи с проведением ремонтных работ. На помощь пассажирам оперативно прибыли сотрудники роты патрульной полиции ДП Атырауской области Самат Даукенов и Даурен Жалауов, несшие службу на данном участке автодороги. Оценив ситуацию, полицейские организовали взаимодействие с подрядной организацией, проводившей дорожные работы, и обеспечили привлечение спецтехники. Во время первой попытки буксировки оборвался трос, однако сотрудники полиции оперативно нашли дополнительное оборудование и продолжили работы. В результате автобус был успешно вытащен на безопасный участок дороги и смог продолжить движение. Никто из пассажиров не пострадал.