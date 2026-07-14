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Волгоградским сетевикам предложили ограничить цены на школьные товары

ФАС РФ направило 18 торговым организациям предложения по ограничению наценок.

ФАС РФ направило 18 торговым организациям предложения по ограничению наценок и цен на школьные товары в период повышенного спроса перед началом учебного года. Как сообщили в антимонопольном ведомстве, речь идет о наиболее востребованных позициях товаров школьного ассортимента.

В частности, такие предложения получили группы компаний, работающие в Волгоградской области — Х5, «Детский мир», «Читай город», «Офисмаг», «Комус», «Метро», «Лента», «Ашан», «Магнит», «Вкусвилл», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

В ФАС напомнили, что, начиная с 2023 года по предложению ведомства сети «Детский мир», «Комус», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС» на разных этапах уже принимали на себя соответствующие добровольные обязательства. Это позволило повысить ценовую доступность таких товаров для семей с детьми школьного возраста по всей стране. В федеральном ведомстве надеются, что к ним присоединятся и другие торговые сети.

Фото сгенерировано ИИ.