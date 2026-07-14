Волгоградским сетевикам предложили ограничить цены на школьные товары

В ФАС напомнили, что, начиная с 2023 года по предложению ведомства сети «Детский мир», «Комус», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС» на разных этапах уже принимали на себя соответствующие добровольные обязательства. Это позволило повысить ценовую доступность таких товаров для семей с детьми школьного возраста по всей стране. В федеральном ведомстве надеются, что к ним присоединятся и другие торговые сети.