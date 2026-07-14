ФСБ и полиция закрыли канал нелегальной миграции в Нижегородскую область

По версии следствия, организатор схемы вместе с причастными лицами, используя коммерческую фирму под её контролем, систематически извлекала доход от оформления мигрантов как «квалифицированных специалистов». В представляемых в подразделения УВМ ГУ МВД по Нижегородской области документах содержались заведомо ложные сведения о квалификации работников. На основании этих бумаг иностранцам оформляли рабочие визы и разрешения на работу на один год, после чего они фактически выполняли трудовые обязанности по профессиям, не включённым в перечень квалифицированных специалистов.