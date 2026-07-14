ФСБ и полиция закрыли канал нелегальной миграции в Нижегородскую область

УФСБ совместно с ГУ МВД по Нижегородской области пресекли деятельность группы, организовавшей схему незаконного пребывания иностранных граждан в России. Об этом сообщили в региональном Управлении Федеральной службы безопасности.
По версии следствия, организатор схемы вместе с причастными лицами, используя коммерческую фирму под её контролем, систематически извлекала доход от оформления мигрантов как «квалифицированных специалистов». В представляемых в подразделения УВМ ГУ МВД по Нижегородской области документах содержались заведомо ложные сведения о квалификации работников. На основании этих бумаг иностранцам оформляли рабочие визы и разрешения на работу на один год, после чего они фактически выполняли трудовые обязанности по профессиям, не включённым в перечень квалифицированных специалистов.
По данному факту Следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что более тысячи нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области.