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ФСБ и полиция закрыли канал нелегальной миграции в Нижегородскую область

В представляемых в подразделения УВМ ГУ МВД по Нижегородской области документах содержались заведомо ложные сведения о квалификации работников.

Источник: Время

УФСБ совместно с ГУ МВД по Нижегородской области пресекли деятельность группы, организовавшей схему незаконного пребывания иностранных граждан в России. Об этом сообщили в региональном Управлении Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, организатор схемы вместе с причастными лицами, используя коммерческую фирму под её контролем, систематически извлекала доход от оформления мигрантов как «квалифицированных специалистов». В представляемых в подразделения УВМ ГУ МВД по Нижегородской области документах содержались заведомо ложные сведения о квалификации работников. На основании этих бумаг иностранцам оформляли рабочие визы и разрешения на работу на один год, после чего они фактически выполняли трудовые обязанности по профессиям, не включённым в перечень квалифицированных специалистов.

По данному факту Следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и других эпизодов противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что более тысячи нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области.