Волгоградец убил сожительницу и ее дочь и сбежал в шалаш на Волге

По данным следствия, все началось в июле 2025 года. Обвиняемый вместе с сожительницей распивал спиртное в ее квартире. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина распылил женщине в лицо перцовый баллончик, приставил к животу кухонный нож и начал угрожать убийством. Спустя месяц ссора повторилась. На этот раз все закончилось трагедией. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары коленом по голове, а затем ударил ее табуретом. От полученных травм она скончалась на месте.