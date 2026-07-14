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Новые выбросы нефтепродуктов убирают в Темрюкском районе

На побережье Темрюкского района Краснодарского края продолжается ликвидация последствий загрязнения нефтепродуктами. Выбросы обнаружили в ходе ежедневного мониторинга береговой линии на участке от косы Чушка до поселка Кучугуры протяженностью около 5−6 км. Кроме того, специалисты зафиксировали скопление загрязненных водорослей, передает оперштаб Кубани.

Источник: Оперативный штаб Краснодарского края

В Запорожском сельском поселении Темрюкского района введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты приступили к очистке территории от замазученного грунта.

В ликвидации последствий задействованы 69 человек, в том числе сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, представители администрации муниципалитета, спасатели «Кубань-СПАС» и волонтеры. Работы ведутся с использованием девяти единиц техники.

Для очистки акватории специалисты применили около одной тонны сорбента. Работы по удалению загрязнений с прибрежной полосы продолжаются.

Администрация Темрюкского района организовала питание для участников работ и обеспечила запас питьевой воды на месте проведения мероприятий.

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