Прокуратура помогла пермяку получить статус инвалида боевых действий

Сотрудники надзорного ведомства начали проверку заявления и выяснили, что пермяк сражался на Донбассе еще в 2014 году. Там в боях он потерял конечность. Житель Перми имел статус ветерана боевых действий, вернувшись домой с Донбасса, он жил и работал, получая положенные ему льготы. Но весной 2023 года в федеральном законе «О ветеранах» появилась статья, где было сказано, что те, кто воевал на Донбассе в составе народной милиции или армии ДНР и ЛНР, и получил при этом увечье, признаются инвалидами боевых действий. У этой категории перечень социальных льгот шире, чем у тех, кто признан ветераном боевых действий.