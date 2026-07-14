Прокуратура помогла пермяку получить статус инвалида боевых действий

Житель Перми, потерявший ногу на Донбассе, через суд добился получения статуса инвалида боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В прокуратуру Мотовилихинского района обратился местный житель. Он пожаловался на то, что чиновники отказывают ему в получении статуса инвалида боевых действий.
Сотрудники надзорного ведомства начали проверку заявления и выяснили, что пермяк сражался на Донбассе еще в 2014 году. Там в боях он потерял конечность. Житель Перми имел статус ветерана боевых действий, вернувшись домой с Донбасса, он жил и работал, получая положенные ему льготы. Но весной 2023 года в федеральном законе «О ветеранах» появилась статья, где было сказано, что те, кто воевал на Донбассе в составе народной милиции или армии ДНР и ЛНР, и получил при этом увечье, признаются инвалидами боевых действий. У этой категории перечень социальных льгот шире, чем у тех, кто признан ветераном боевых действий.
«Узнав об этом, мужчина попытался получить новый статус, но, несмотря на все его походы по чиновникам, это не удалось, — говорит прокурор Мотовилихинского района Перми Мударис Сафин. — Примерно полтора года он обивал пороги разных инстанций и все впустую».
Придя в прокуратуру, ветеран показал имеющиеся у него документы, свидетельствующие, что он действительно воевал на Донбассе в 2014 году и даже показал видеозапись — часть телерепортажа того времени, где он был одним из героев сюжета.
То же самое он приносил и чиновникам, но на тех это впечатления не произвело. Прокуратура начала разбираться, в чем же загвоздка и вскоре установили, что нет нужного документа из Донецкой Народной Республики. Началась переписка с ДНР, длившаяся почти полгода. В конце концов оттуда прислали отказ в признании пермяка инвалидом боевых действий.
«После этого мы обратились в суд, проходивший по месту жительства ветерана в Перми, — говорит Мударис Сафин. — Из ДНР на процесс никто не приехал, это понятно, некогда им сейчас. Судья, ознакомившись со всеми материалами дела, решил удовлетворить наше требование. Отказ, полученный из ДНР, роли не сыграл, так как суду вполне хватило представленных нами доказательств».
Сейчас житель Перми сможет претендовать на все льготы, положенные ему по закону, уже как инвалиду боевых действий. Решение пермского суда вступило в законную силу.