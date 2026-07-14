Житель Волгограда попытался дать взятку приставу и попал под статью

По данным следствия, подозреваемый предложил временно исполняющему обязанности начальника отделения взятку в размере 47,5 тысячи рублей. За эти деньги мужчина хотел, чтобы ему вернули ранее арестованное и изъятое имущество. Кроме того, он просил прекратить исполнительные производства без полного погашения долга.