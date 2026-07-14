ФСБ пресекло канал незаконной легализации мигрантов в Нижегородской области

По данным следствия, одна из фигуранток вместе с неустановленными сообщниками организовала незаконный въезд и пребывание мигрантов под видом квалифицированных специалистов. Для этого в подразделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области направлялись документы с заведомо ложными сведениями о квалификации иностранных граждан.
В результате мигранты получали рабочие визы и разрешения на работу сроком на один год, однако фактически трудились по профессиям, не входящим в перечень квалифицированных специалистов. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ. В настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что 9 лет колонии получил задержанный в Нижнем Новгороде иностранец.