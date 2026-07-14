Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ пресекло канал незаконной легализации мигрантов в Нижегородской области

Иностранцам оформляли документы как для квалифицированных специалистов, используя фиктивные сведения об их профессиях.

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с региональным управлением МВД пресекли деятельность группы лиц, организовавшей канал незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

По данным следствия, одна из фигуранток вместе с неустановленными сообщниками организовала незаконный въезд и пребывание мигрантов под видом квалифицированных специалистов. Для этого в подразделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области направлялись документы с заведомо ложными сведениями о квалификации иностранных граждан.

В результате мигранты получали рабочие визы и разрешения на работу сроком на один год, однако фактически трудились по профессиям, не входящим в перечень квалифицированных специалистов. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ. В настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что 9 лет колонии получил задержанный в Нижнем Новгороде иностранец.