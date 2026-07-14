ФСБ пресекло канал незаконной легализации мигрантов в Нижегородской области

В результате мигранты получали рабочие визы и разрешения на работу сроком на один год, однако фактически трудились по профессиям, не входящим в перечень квалифицированных специалистов. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ. В настоящее время правоохранители устанавливают возможных соучастников и другие эпизоды противоправной деятельности.