Волгоградец задержан за дачу взятки в отделении судебных приставов

Как уточники в ГУ ФССП России по региону, мужчина в Ворошиловском районном отделении судебных приставов предложил врио начальника отделения взятку в размере 47510 рублей за выдачу ранее арестованного и изъятого имущества в рамках исполнительных производств и прекращение данных производств без фактического и полного погашения задолженности.