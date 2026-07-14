Арестованного педофила из Красноярска проверят на другие преступления

В Красноярске следователи проверяют 61-летнего мужчину, обвиняемого в нападении на 8-летнюю девочку в 2017 году, на причастность к другим аналогичным преступлениям. Об этом krsk.aif.ru сообщили в ГСУ СК по краю и Хакасии.
Напомним, что в августе 2017 года мужчина совершил насильственные действия в отношении 8-летней девочки в подъезде дома на улице Курчатова. Несмотря на составленный фоторобот и записи с камер, тогда найти его не удалось. Задержали его только сейчас благодаря совместной работе следователей и полиции.
Как сообщили в Следственном комитете, в 2009 году мужчина уже был осуждён за четыре эпизода развратных действий в отношении несовершеннолетних — он отсидел полтора года в колонии общего режима.
«В ходе следствия будет проверяться его причастность к другим аналогичным преступлениям», — подтвердили в СК.