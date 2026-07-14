Арестованного педофила из Красноярска проверят на другие преступления

Напомним, что в августе 2017 года мужчина совершил насильственные действия в отношении 8-летней девочки в подъезде дома на улице Курчатова. Несмотря на составленный фоторобот и записи с камер, тогда найти его не удалось. Задержали его только сейчас благодаря совместной работе следователей и полиции.