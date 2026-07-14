В Краснознаменском районе утонул 17-летний юноша, отдыхавший на озере с семьей

В Краснознаменском районе следователи выясняют обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
«Утром 14 июля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на озере вблизи поселка Лагерное Краснознаменского района утонул 17-летний подросток. По предварительным данным, юноша с семьей отдыхал на берегу озера. В ночное время он пошел купаться и начал тонуть. Другие отдыхающие, заметив это, попытались ему помочь, но безрезультатно. Тело молодого человека на берег извлечено водолазами МЧС», — рассказали в ведомстве.
Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.