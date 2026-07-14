Индия выразила протест Ирану после атаки на суда в Ормузе

Как уточняется в заявлении Министерства иностранных дел Индии, под удар в ночь на 14 июля попали два судна — MT AI Bahiyah и MT Mombasa. На их борту находились 30 членов экипажа.
«Мы решительно осуждаем эти нападения и акты насилия, направленные против моряков и препятствующие свободному и безопасному судоходству», — цитирует заявлении ведомства Bloomberg.
За несколько недель до этого инцидента премьер-министр Индии Нарендра Моди уже поднимал вопрос безопасности индийских моряков. Он обсуждал эту тему на саммите «Большой семерки», а также на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Ранее в результате ударов США в Оманском проливе погибли как минимум трое индийских моряков. Тогда Дели также выражал дипломатический протест и призвал стороны к диалогу для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.