Индия выразила протест Ирану после атаки на суда в Ормузе

За несколько недель до этого инцидента премьер-министр Индии Нарендра Моди уже поднимал вопрос безопасности индийских моряков. Он обсуждал эту тему на саммите «Большой семерки», а также на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Ранее в результате ударов США в Оманском проливе погибли как минимум трое индийских моряков. Тогда Дели также выражал дипломатический протест и призвал стороны к диалогу для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.