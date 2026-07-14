Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индия выразила протест Ирану после атаки на суда в Ормузе

Индия вызвала заместителя посла Ирана, чтобы выразить официальный протест. Причина — атака на судно в Ормузском проливе, в результате которой погиб один моряк и еще десять получили ранения. Об этом сообщает Bloomberg.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как уточняется в заявлении Министерства иностранных дел Индии, под удар в ночь на 14 июля попали два судна — MT AI Bahiyah и MT Mombasa. На их борту находились 30 членов экипажа.

«Мы решительно осуждаем эти нападения и акты насилия, направленные против моряков и препятствующие свободному и безопасному судоходству», — цитирует заявлении ведомства Bloomberg.

За несколько недель до этого инцидента премьер-министр Индии Нарендра Моди уже поднимал вопрос безопасности индийских моряков. Он обсуждал эту тему на саммите «Большой семерки», а также на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Ранее в результате ударов США в Оманском проливе погибли как минимум трое индийских моряков. Тогда Дели также выражал дипломатический протест и призвал стороны к диалогу для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше