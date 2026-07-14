Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские истребители были подняты в воздух в связи с полетом российского самолета над Балтийским морем. При этом, как уточнил глава ведомства, воздушное судно не пересекало государственную границу Польши.