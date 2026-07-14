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Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польские истребители были подняты в воздух в связи с полетом российского самолета над Балтийским морем. При этом, как уточнил глава ведомства, воздушное судно не пересекало государственную границу Польши.

Источник: AP 2024

«Над международными водами произошел перехват нашей дежурной парой российского самолета», — заявил Косиняк-Камыш представителям СМИ.

По его словам, российский Ил-20 был обнаружен над акваторией Балтики приблизительно в 30 километрах от города Устка.

Из заявления министра следует, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Польши.

В Министерстве обороны РФ неоднократно отмечали, что полеты российских воздушных судов осуществляются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранных государств.