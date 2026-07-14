На Украине арестовали экс-комбрига ВСУ Лучанова по делу об убийстве

По версии следствия, в ночь на 28 июня вооруженные люди вывезли из дома в селе Калиновка (Киевская область) двух местных жителей — братьев Максима и Романа Мосейчуков. Позже их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в другом регионе. Как заявил в суде прокурор, следствие считает Лучанова заказчиком расправы: якобы именно он отдал прямой приказ об убийстве командиру батальона 155-й бригады Алексею Долголенко. Сообщается, что одному из братьев выстрелили в голову один раз, второму — восемь.