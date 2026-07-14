На Украине арестовали экс-комбрига ВСУ Лучанова по делу об убийстве

Ракитнянский районный суд Киевской области отправил под арест на 60 суток без права внесения залога бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова. Как сообщает РБК, высокопоставленного военного подозревают в похищении и умышленном убийстве двух гражданских лиц. В случае признания вины ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
По версии следствия, в ночь на 28 июня вооруженные люди вывезли из дома в селе Калиновка (Киевская область) двух местных жителей — братьев Максима и Романа Мосейчуков. Позже их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в другом регионе. Как заявил в суде прокурор, следствие считает Лучанова заказчиком расправы: якобы именно он отдал прямой приказ об убийстве командиру батальона 155-й бригады Алексею Долголенко. Сообщается, что одному из братьев выстрелили в голову один раз, второму — восемь.
В украинских СМИ возможным мотивом преступления называют бытовую ссору: по словам односельчан, у семьи комбрига был затяжной личный конфликт с погибшими. Сам Станислав Лучанов в зале суда свою вину категорически отверг. Офицер заявил журналистам, что никогда не был знаком с братьями, а в момент совершения похищения находился в отпуске и физически не мог отдавать подобные приказы подчиненным.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что расследование затрагивает не только Киевскую область. По его данным, в рамках дела задержаны уже 10 человек, включая действующих военнослужащих ВСУ и самого экс-комбрига. Украинский лидер заверил, что обстоятельства преступления будут детально проверены, а виновные понесут справедливое наказание.