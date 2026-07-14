Автосервис в 120 квадратных метров загорелся в Ленобласти

Крупный пожар разгорелся на автосервисе во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.
Сообщение о пожаре на территории Соржа-Старая, в 3-м проезде, поступило в экстренные службы в 14:49. Огонь охватил двухэтажное здание, общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
— На месте работали 101-я, 154-я и 150-я пожарные части ГКУ «Леноблпожспас», — уточнили в МЧС.
По предварительной информации, двое работников сервиса находятся в шоковом состоянии, их передали медикам для осмотра. Погибших нет. Пожар уже локализовали, спасатели продолжают тушить огонь.
Ранее «КП-Петербург» писала, что количество телефонных мошенничеств в Петербурге снизилось на 37 процентов. За полгода злоумышленники украли у петербуржцев более 6 миллиардов рублей.