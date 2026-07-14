Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан с поличным. Волгоградец пытался подкупить пристава

В Ворошиловском РОСП Волгограда пресекли попытку дачи взятки.

В Волгограде возбудили уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу, а именно — судебному приставу при исполнении.

Дело завел следственный отдел по Центральному району Волгограда СК России по Волгоградской области. Подозреваемого обвиняют по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый находился в Ворошиловском районном отделении судебных приставов. Он предложил врио начальника отделения взятку в размере 47510 тысяч рублей за выдачу арестованного имущества и прекращение исполнительных производств без погашения задолженности.

Врио начальника отделения сразу сообщил о попытке подкупа в отдел собственной безопасности Главного управления ФССП России по Волгоградской области. Сотрудники ведомства совместно с правоохранительными органами пресекли попыткуами задержали с поличным при передаче денег.

Уголовное дело сейчас находится в стадии расследования. Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее сообщалось о вынесении приговора продавцам наркотиков в Волгограде.