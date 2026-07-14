Задержан с поличным. Волгоградец пытался подкупить пристава

В Волгограде возбудили уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу, а именно — судебному приставу при исполнении.
Дело завел следственный отдел по Центральному району Волгограда СК России по Волгоградской области. Подозреваемого обвиняют по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый находился в Ворошиловском районном отделении судебных приставов. Он предложил врио начальника отделения взятку в размере 47510 тысяч рублей за выдачу арестованного имущества и прекращение исполнительных производств без погашения задолженности.
Врио начальника отделения сразу сообщил о попытке подкупа в отдел собственной безопасности Главного управления ФССП России по Волгоградской области. Сотрудники ведомства совместно с правоохранительными органами пресекли попыткуами задержали с поличным при передаче денег.
Уголовное дело сейчас находится в стадии расследования. Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы.
Ранее сообщалось о вынесении приговора продавцам наркотиков в Волгограде.