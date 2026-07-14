Задержан с поличным. Волгоградец пытался подкупить пристава

Дело завел следственный отдел по Центральному району Волгограда СК России по Волгоградской области. Подозреваемого обвиняют по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый находился в Ворошиловском районном отделении судебных приставов. Он предложил врио начальника отделения взятку в размере 47510 тысяч рублей за выдачу арестованного имущества и прекращение исполнительных производств без погашения задолженности.