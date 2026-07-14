В Сарове возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты свыше двух месяцев

По версии следствия, в период с декабря 2025 года по май 2026 года директор розничной организации в Дивеевском районе не выплачивал одному из сотрудников зарплату в полном объёме. Общая сумма задолженности превысила 80 тысяч рублей. При этом руководитель, будучи в состоянии погасить задолженность, направлял прибыль предприятия на иные хозяйственные нужды, не относящиеся к первоочередным расходам.