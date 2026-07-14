В Сарове возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты свыше двух месяцев

Следователем следственного отдела ЗАТО г. Саров следственного управления СК России по Нижегородской области по материалам прокурорской проверки, поступившим в порядке статьи 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
По версии следствия, в период с декабря 2025 года по май 2026 года директор розничной организации в Дивеевском районе не выплачивал одному из сотрудников зарплату в полном объёме. Общая сумма задолженности превысила 80 тысяч рублей. При этом руководитель, будучи в состоянии погасить задолженность, направлял прибыль предприятия на иные хозяйственные нужды, не относящиеся к первоочередным расходам.
В ходе расследования следователи СК России примут все необходимые меры, направленные на полное возмещение задолженности перед работником.
Ранее сообщалось, что в Володарском округе прокурор добился выплаты более 1 млн руб. работникам.