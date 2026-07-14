Свыше 60 миллионов рублей похитили мошенники у нижегородцев за минувшую неделю

Почти 62 миллиона рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Всего было зарегистрировано 54 преступления, связанных с мошенничеством. Самыми часто используемыми преступными схемами стали мошенничество при совершении онлайн-покупок (15 случаев), звонки от «службы безопасности банка» (13 случаев) и мошенничество с использованием персональных данных (12 случаев).
Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, необходимо помнить и соблюдать основные правила финансовой безопасности:
— никогда не сообщайте свои данные по телефону: номера карт, коды, пароли, паспортные данные;
— не переводите деньги по указанию звонящих, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции;
— проверяйте продавцов перед онлайн-покупками: читайте отзывы, уточняйте дату регистрации сайта;
— избегайте полной предоплаты: добросовестные продавцы обычно предлагают оплату после получения товара;
— не верьте гарантиям высокой доходности: если вам обещают быструю прибыль без рисков, то это обман.
Напомним, что мошенники выманили у нижегородки 2,2 млн рублей.