Свыше 60 миллионов рублей похитили мошенники у нижегородцев за минувшую неделю

Всего было зарегистрировано 54 преступления, связанных с мошенничеством. Самыми часто используемыми преступными схемами стали мошенничество при совершении онлайн-покупок (15 случаев), звонки от «службы безопасности банка» (13 случаев) и мошенничество с использованием персональных данных (12 случаев).