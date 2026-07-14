США впервые применили морские дроны в бою, уничтожив иранскую субмарину Ghadir

Военно-морские силы США впервые задействовали безэкипажные катера Corsair в условиях реальных боевых действий. Центральное командование армии США (CENTCOM) опубликовало кадры успешной операции по уничтожению иранской мини-субмарины класса Ghadir в порту Бендер-Аббас.
По данным CENTCOM, группа из трех морских дронов беспрепятственно проникла в акваторию иранского порта и атаковала стапельный пирс, где находилась подводная лодка. Прямые попадания аппаратов спровоцировали мощные взрывы и масштабный пожар, в результате чего субмарина была полностью уничтожена. Эксперты отмечают, что порт Бендер-Аббас оказался не готов к подобной атаке и не имел боновых заграждений или иных систем защиты от безэкипажных судов, несмотря на то, что США открыто изучали опыт применения морских дронов на Черном море.
Американские БЭК Corsair, разработанные в октябре 2024 года, способны развивать скорость до 65 км/ч и преодолевать расстояние до 1000 километров. Боевая нагрузка одного такого аппарата достигает 450 килограммов взрывчатого вещества.
Уничтоженная мини-субмарина Ghadir (водоизмещение 125 тонн, длина 29 метров) считается одной из самых опасных единиц иранского флота в условиях мелководья Персидского залива. Благодаря малым размерам она обладает низкой радиолокационной заметностью. Лодка оснащена двумя 533-миллиметровыми торпедными аппаратами и способна осуществлять скрытное минирование, в том числе в стратегически важном Ормузском проливе.
По оценкам специалистов, на начало 2026 года в составе ВМС Ирана числилось до 23 субмарин этого класса. Их нейтрализация является одной из приоритетных задач для американского флота в регионе.