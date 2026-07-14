США впервые применили морские дроны в бою, уничтожив иранскую субмарину Ghadir

По данным CENTCOM, группа из трех морских дронов беспрепятственно проникла в акваторию иранского порта и атаковала стапельный пирс, где находилась подводная лодка. Прямые попадания аппаратов спровоцировали мощные взрывы и масштабный пожар, в результате чего субмарина была полностью уничтожена. Эксперты отмечают, что порт Бендер-Аббас оказался не готов к подобной атаке и не имел боновых заграждений или иных систем защиты от безэкипажных судов, несмотря на то, что США открыто изучали опыт применения морских дронов на Черном море.