В Нижнем Новгороде суд вернул в наследство «Шевроле Нива» после экспертизы подписи

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода признал недействительным договор купли‑продажи автомобиля из‑за подделки подписи продавца, сообщает пресс‑служба Нижегородского областного суда.
По материалам дела, 5 марта 2025 года пожилой мужчина 1945 года рождения якобы продал автомобиль марки «Шевроле Нива» за 350 000 рублей. В мае того же года он скончался, а наследник первой очереди при оформлении наследства обнаружил, что машины в имуществе нет. В ходе нотариальных действий выяснилось, что указанный покупатель затем перепродал автомобиль третьему лицу за 700 000 рублей.
По ходатайству истца была проведена судебно‑почерковедческая экспертиза, заключение которой установило, что подпись и ее расшифровка в договоре купли‑продажи выполнены не умершим. Суд удовлетворил иск о признании договора недействительным и об истребовании имущества из чужого незаконного владения: автомобиль включён в наследственную массу, а последний покупатель обязан передать транспортное средство истцу.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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