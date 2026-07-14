В Нижнем Новгороде суд вернул в наследство «Шевроле Нива» после экспертизы подписи

По материалам дела, 5 марта 2025 года пожилой мужчина 1945 года рождения якобы продал автомобиль марки «Шевроле Нива» за 350 000 рублей. В мае того же года он скончался, а наследник первой очереди при оформлении наследства обнаружил, что машины в имуществе нет. В ходе нотариальных действий выяснилось, что указанный покупатель затем перепродал автомобиль третьему лицу за 700 000 рублей.