В Петербурге вынесли решение по делу о гибели младенца

Суд освободил женщину от уголовной ответственности и применил к ней принудительную меру медицинского характера. Она будет проходить лечение в психиатрическом стационаре общего типа. По данным следствия, трагедия произошла 8 декабря 2025 года в квартире на улице Ушинского. Следователи установили, что женщина поместила своего 2-недельного сына в таз с водой и удерживала его там, перекрыв ребенку доступ к кислороду.