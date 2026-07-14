В Ростове при пожаре в частном доме погибла 81-летняя женщина

Утром 13 июля в Ростове-на-Дону, на улице Атарбекова, загорелся частный дом, рассчитанный на два хозяина. При тушении огня спасатели обнаружили в помещении тело 81-летней женщины. По предварительным данным, когда началось возгорание, пожилая хозяйка попыталась забежать внутрь здания. Огонь стремительно охватил комнату, и выбраться наружу она уже не смогла. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Предварительная причина трагедии — сбой в работе электрооборудования.
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