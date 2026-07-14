Под Волгоградом сельский глава идет под суд за мошенничество и взятку на 12 млн

Главой Мирного сельского поселения Куроплин стал в сентябре 2018 года, в 2023-м его полномочия продлили. По версии следствия, с августа 2022 по август 2025 года чиновник получил от Нагорновых взятку в 12 миллионов 737 тысяч рублей.