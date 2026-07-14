В Октябрьском округе, где затопило мосты, дороги и 10 домов, ввели режим ПГ

Режим повышенной готовности ввели в Октябрьском округе Пермского края, где в результате аномальных ливней затопило мосты, дороги и 10 домов.
Глава администрации Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев рассказал о разрушениях, которые произошли из-за ночного ливня.
«Сегодня ночью в Октябрьском муниципальном округе шли интенсивные дожди, в результате чего были подтоплены мосты, дороги, строения, в том числе, десять домов. Были эвакуированы 24 человека, подняты все силы. На данный момент у нас идет обследование. Река тихонько садится по берегам, от домов отступает, мы смотрим дороги, смотрим мосты. Дорожники прошлись по основной части уже, поправили, где были завалы, заносы. Пострадавшим будет оказана материальная помощь, обращайтесь с заявлением к начальникам территориальных отделов», — говорит Георгий Поезжаев.
Также глава администрации попросил жителей, заметивших «угрозу», срочно сообщать об этом по номеру 112.
«Распоряжением № 178−266−01−06 от 14.07.2026 администрации Октябрьского муниципального округа, в связи с подъемом уровня воды в реке Ирень и реке Тюш, приведшим к подтоплению жилых домов в д. Атнягузи и в д. Верх-Тюш, введены дополнительные мероприятия по защите населения и территорий в действующий режим “Повышенная готовность”», — сообщила администрация округа.
Напомним, ранее стало известно, что из-за разлива реки Ирени в Пермском крае затопило деревню.