В Октябрьском округе, где затопило мосты, дороги и 10 домов, ввели режим ПГ

«Сегодня ночью в Октябрьском муниципальном округе шли интенсивные дожди, в результате чего были подтоплены мосты, дороги, строения, в том числе, десять домов. Были эвакуированы 24 человека, подняты все силы. На данный момент у нас идет обследование. Река тихонько садится по берегам, от домов отступает, мы смотрим дороги, смотрим мосты. Дорожники прошлись по основной части уже, поправили, где были завалы, заносы. Пострадавшим будет оказана материальная помощь, обращайтесь с заявлением к начальникам территориальных отделов», — говорит Георгий Поезжаев.