В Шахтах задержали карманника, похитившего кошелек на рынке

В дежурную часть обратилась местная жительница, сообщившая о краже кошелька на одном из городских рынков. Оперативники быстро установили и задержали подозреваемого — 47-летнего шахтинца. Выяснилось, что злоумышленник подкараулил момент, пока женщина выбирала продукты. Воспользовавшись её невнимательностью, он вытащил кошелек из сумки и скрылся.
Украденные 7 600 рублей мужчина успел потратить на личные нужды. Правоохранители изъяли похищенный кошелек, в котором находились документы и банковская карта. В скором времени их вернут законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.