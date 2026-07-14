В Шахтах задержали карманника, похитившего кошелек на рынке

Украденные 7 600 рублей мужчина успел потратить на личные нужды. Правоохранители изъяли похищенный кошелек, в котором находились документы и банковская карта. В скором времени их вернут законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.