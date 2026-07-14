Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах задержали карманника, похитившего кошелек на рынке

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В дежурную часть обратилась местная жительница, сообщившая о краже кошелька на одном из городских рынков. Оперативники быстро установили и задержали подозреваемого — 47-летнего шахтинца. Выяснилось, что злоумышленник подкараулил момент, пока женщина выбирала продукты. Воспользовавшись её невнимательностью, он вытащил кошелек из сумки и скрылся.

Украденные 7 600 рублей мужчина успел потратить на личные нужды. Правоохранители изъяли похищенный кошелек, в котором находились документы и банковская карта. В скором времени их вернут законной владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.