Раненый ножом молодой человек умер в воронежском алкомаркете

Чудовищный случай произошел в ночь с 13 на 14 июля в Воронеже. В помещение алкомаркета на Олимпийском бульваре вбежал окровавленный мужчина с резаной раной живота. Персонал магазина вызвал полицию и врачей, но до приезда «скорой» пострадавший не дожил.
Очевидцы происшествия рассказали, что погибший был участником драки, которая незадолго до этого произошла у сетевого магазина, расположенного рядом. Конфликт возник между убийцей и двумя молодыми людьми.
В полиции уточнили, что неизвестный мужчина, которого сейчас объявили в розыск, в процессе конфликта нанес парням несколько ножевых ранений в жизненно важные органы. По предварительным данным, нападавший ранил ножом двух парней в возрасте 20 и 22 лет.. Старший из них скончался. Его товарищ находится в больнице. С нападавшим молодые люди раньше не были знакомы.
Следователи возбудили два уголовных дела — «об убийстве» и «о покушении на убийство одного и более лиц».