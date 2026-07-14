Раненый ножом молодой человек умер в воронежском алкомаркете

В полиции уточнили, что неизвестный мужчина, которого сейчас объявили в розыск, в процессе конфликта нанес парням несколько ножевых ранений в жизненно важные органы. По предварительным данным, нападавший ранил ножом двух парней в возрасте 20 и 22 лет.. Старший из них скончался. Его товарищ находится в больнице. С нападавшим молодые люди раньше не были знакомы.