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Раненый ножом молодой человек умер в воронежском алкомаркете

Убийство произошло ночью на Олимпийском бульваре.

Источник: Комсомольская правда

Чудовищный случай произошел в ночь с 13 на 14 июля в Воронеже. В помещение алкомаркета на Олимпийском бульваре вбежал окровавленный мужчина с резаной раной живота. Персонал магазина вызвал полицию и врачей, но до приезда «скорой» пострадавший не дожил.

Очевидцы происшествия рассказали, что погибший был участником драки, которая незадолго до этого произошла у сетевого магазина, расположенного рядом. Конфликт возник между убийцей и двумя молодыми людьми.

В полиции уточнили, что неизвестный мужчина, которого сейчас объявили в розыск, в процессе конфликта нанес парням несколько ножевых ранений в жизненно важные органы. По предварительным данным, нападавший ранил ножом двух парней в возрасте 20 и 22 лет.. Старший из них скончался. Его товарищ находится в больнице. С нападавшим молодые люди раньше не были знакомы.

Следователи возбудили два уголовных дела — «об убийстве» и «о покушении на убийство одного и более лиц».

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