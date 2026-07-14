В Октябрьском округе эвакуированы жители затопленных улиц деревни Атнягузи

Жители затопленных улиц в деревне Атнягузи Октябрьского округа эвакуированы. Из-за потопа, вызванного сильнейшими ливнями, пострадали приусадебные участки. Об этом сайту perm.aif.ru сообщили в администрации Октябрьского округа.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями (ливень, сильный дождь) р. Ирень вышла из берегов и произошло подтопление домов на улицах Иренская и Заречная в д. Атнягузи. Администрацией округа и службами экстренного реагирования проводятся все необходимые мероприятия, ситуация находится на личном контроле главы Октябрьского муниципального округа Георгия Поезжаева», — сообщили в окружной администрации в ответ на запрос сайта perm.aif.ru о ситуации в населенном пункте.
По информации администрации, сейчас все жители затопленных улиц эвакуированы, угрозы их жизни нет.
«Всего эвакуированы 19 человек. В продуктах питания не нуждаются», — сообщили в муниципалитете.
По словам властей, сейчас вода уже отступает.
«По предварительным оценкам пострадали приусадебные участки. В зону подтопления попал ряд энергообъектов. Для обеспечения безопасности жителей временно ограничена подача электроэнергии», — пояснили в администрации округа.
Для экстренной связи по поводу подтопления открыт телефон горячей линии 8 (34266) 2 26 72.
Напомним, ранее глава округа Георгий Поезжаев сообщил о разрушениях, которые нанесены населенным пунктам в результате потопа. В округе введен режим повышенной готовности.