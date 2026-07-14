В Октябрьском округе эвакуированы жители затопленных улиц деревни Атнягузи

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (ливень, сильный дождь) р. Ирень вышла из берегов и произошло подтопление домов на улицах Иренская и Заречная в д. Атнягузи. Администрацией округа и службами экстренного реагирования проводятся все необходимые мероприятия, ситуация находится на личном контроле главы Октябрьского муниципального округа Георгия Поезжаева», — сообщили в окружной администрации в ответ на запрос сайта perm.aif.ru о ситуации в населенном пункте.