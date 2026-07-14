Нижегородских железнодорожников оштрафовали за нерасчищенную от снега платформу

В Нижегородской области за плохую уборку железнодорожных платформ зимой оштрафовали руководителей более чем на 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Проверка показала, что ОАО «РЖД» заключило договор с подрядной организацией на очистку пассажирских платформ и подходов к ним от снега и наледи. Однако зимой 2026 года подрядчик не обеспечил своевременную уборку. Из-за этого, как отмечается, были нарушены права пассажиров на получение качественных услуг.
По итогам проверки транспортная прокуратура внесла представления руководителям Горьковской дирекции пассажирских обустройств и подрядной организации, потребовав не допускать подобных нарушений в дальнейшем.
Кроме того, по материалам прокуратуры Роспотребнадзор привлек виновных должностных и юридических лиц к административной ответственности по статьям об оказании услуг, не соответствующих требованиям законодательства, а также о нарушении санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации сооружений и транспорта. Общая сумма назначенных штрафов превысила 1,1 млн рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что полиция усилила патрулирование около автозаправок Нижнего Новгорода из-за очередей за топливом.