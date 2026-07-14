Нижегородских железнодорожников оштрафовали за нерасчищенную от снега платформу

Проверка показала, что ОАО «РЖД» заключило договор с подрядной организацией на очистку пассажирских платформ и подходов к ним от снега и наледи. Однако зимой 2026 года подрядчик не обеспечил своевременную уборку. Из-за этого, как отмечается, были нарушены права пассажиров на получение качественных услуг.