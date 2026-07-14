Сотрудники полиции выявили нарушителей порядка на нижегородских АЗС

На Казанском съезде водитель отказался выполнить законное требование сотрудника полиции, а на заправке на Комсомольской площади автомобилист остановился на трамвайных путях. На АЗС в районе автостанции Щеринки протокол составили из-за нарушения расположения на проезжей части.