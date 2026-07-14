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Сотрудники полиции выявили нарушителей порядка на нижегородских АЗС

С 8 по 14 июля маршруты патрульных нарядов скорректировали в Нижнем Новгороде, Кстовском районе и Дзержинске.

Полицейские составили протоколы за нарушения правил порядка вблизи АЗС в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

На Казанском съезде водитель отказался выполнить законное требование сотрудника полиции, а на заправке на Комсомольской площади автомобилист остановился на трамвайных путях. На АЗС в районе автостанции Щеринки протокол составили из-за нарушения расположения на проезжей части.

С 8 по 14 июля маршруты патрульных нарядов скорректировали в Нижнем Новгороде, Кстовском районе и Дзержинске.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти озвучили новые правила заправки бензином в регионе.