Взятка 12 миллионов и махинации: в чем обвиняется глава Мирного Артем Куроплин

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что по версии следствия, 41-летний Артем Куроплин, который является действующим главой сельского поселения, нарушил антикоррупционные запреты и ограничения — в частности, сообщалось, что он, будучи главой муниципалитета, использовал предметы роскоши, которые не мог бы позволить себе на скромные чиновничьи доходы. Как стало известно 14 июля, укреплял свое финансовое состояние Куроплин преступным путем.