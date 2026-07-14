Починковский районный суд Нижегородской области признал судью виновным в заведомо неправосудном приговоре

По версии следствия, в период работы в должности судьи Зубово‑Полянского районного суда Мордовии Круглов рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. По личной просьбе представителей судейского сообщества он признал подсудимого виновным и назначил наказание ниже нижнего предела, применив положения статьи 64 УК РФ: два года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года, отбывание наказания в колонии‑поселении. Кассацией Верховного суда РФ от 16 февраля 2022 года этот приговор был отменён как не отвечавший целям и задачам уголовного закона.