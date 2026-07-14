Починковский районный суд Нижегородской области признал судью виновным в заведомо неправосудном приговоре

Починковский районный суд Нижегородской области вынес приговор судье Краснослободского районного суда Республики Мордовия Вячеславу Круглову по уголовному делу о вынесении заведомо неправосудного приговора, сообщает пресс‑служба Нижегородского областного суда.
По версии следствия, в период работы в должности судьи Зубово‑Полянского районного суда Мордовии Круглов рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. По личной просьбе представителей судейского сообщества он признал подсудимого виновным и назначил наказание ниже нижнего предела, применив положения статьи 64 УК РФ: два года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года, отбывание наказания в колонии‑поселении. Кассацией Верховного суда РФ от 16 февраля 2022 года этот приговор был отменён как не отвечавший целям и задачам уголовного закона.
На момент рассмотрения уголовного дела подсудимый не признал вину, заявив, что при вынесении приговора руководствовался законом и личными убеждениями. Суд признал Вячеслава Круглова виновным по части 1 статьи 305 УК РФ (вынесение судьёй заведомо неправосудного приговора) и назначил ему условное лишение свободы на 1 год 5 месяцев с испытательным сроком 1 год 10 месяцев. Также суд лишил его права занимать должности, связанные с представительными и организационно‑распорядительными функциями в судебной системе, сроком на 2 года.
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