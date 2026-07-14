Женщина родила четверняшек в машине, все дети скончались

В индийском штате Мадхья-Прадеш женщина родила четверняшек прямо в авторикше по дороге в больницу. Все четверо младенцев умерли вскоре после рождения. Семья обвиняет власти в том, что скорая помощь так и не приехала, сообщает агентство PTI.
Раджни Сингарам, жительница деревни Найгаон, была на седьмом месяце беременности, когда у неё начались схватки. Родственники утверждают, что сразу вызвали скорую, но ответа не дождались. Тогда женщину повезли в государственный медцентр в Гутасе на частном автомобиле, а оттуда — уже в критическом состоянии — направили в больницу в Бичхии. Добраться туда было возможно только на авторикше — крытом трехколесном мотоцикле. В итоге роды начались прямо в салоне.
По словам главного врача округа доктора Д. Дж. Моханти, все четверо детей — трое девочек и мальчик — родились глубоко недоношенными и весили около полутора килограммов каждый. Именно это, по заключению медиков, и стало причиной смерти, а не задержка с транспортом. Саму женщину госпитализировали, сейчас её жизни ничего не угрожает.
Отец погибших младенцев Ганеш Сингарам уверен, что если бы скорая приехала вовремя, детей можно было спасти.
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