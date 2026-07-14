Женщина родила четверняшек в машине, все дети скончались

Раджни Сингарам, жительница деревни Найгаон, была на седьмом месяце беременности, когда у неё начались схватки. Родственники утверждают, что сразу вызвали скорую, но ответа не дождались. Тогда женщину повезли в государственный медцентр в Гутасе на частном автомобиле, а оттуда — уже в критическом состоянии — направили в больницу в Бичхии. Добраться туда было возможно только на авторикше — крытом трехколесном мотоцикле. В итоге роды начались прямо в салоне.