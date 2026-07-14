В Петербурге Росгвардия задержала руферов, забравшихся на крышу Эрмитажа

А в В Москве полиция разыскивает молодого человека, который забрался на шпиль высотки на Котельнической набережной и оседлал луч звезды на высоте 180 метров, опубликовав видео восхождения. Начата проверка, трюк незаконен и смертельно опасен. А ранее российские руферы Анжела Николау и Иван Биркус забрались на крышу Эмпайр-стейт-билдинг для эффектных кадров и помолвки.