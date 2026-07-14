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В Петербурге Росгвардия задержала руферов, забравшихся на крышу Эрмитажа

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, проникших на крышу Зимнего дворца. Об этом сообщил региональный главк ведомства.

Ранним утром во вторник сотрудник музея передал в дежурную часть информацию о нарушителях на кровле. Охрана оперативно выставила дополнительные посты на возможных путях спуска, после чего прибывшие росгвардейцы задержали обоих злоумышленников.

Одного доставили в 78-й отдел полиции. Второй, пожаловавшийся на плохое самочувствие, был госпитализирован в городскую больницу прибывшей на место скорой помощью. Обстоятельства проникновения и мотивы руферов в настоящее время выясняются.

А в В Москве полиция разыскивает молодого человека, который забрался на шпиль высотки на Котельнической набережной и оседлал луч звезды на высоте 180 метров, опубликовав видео восхождения. Начата проверка, трюк незаконен и смертельно опасен. А ранее российские руферы Анжела Николау и Иван Биркус забрались на крышу Эмпайр-стейт-билдинг для эффектных кадров и помолвки.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.