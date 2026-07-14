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Собянин: ПВО сбила ещё четыре беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале на платформе «Макс».

«Сбиты четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

По подсчётам, с начала текущих суток на подлёте к столице было сбито уже 29 БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за день 13 июля перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотников в период с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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