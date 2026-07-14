Взрыв газа привёл к обрушению стены в многоэтажке под Тулой

«По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир на пятом этаже, в результате чего обрушилась межквартирная перегородка», — уточнили в ведомстве.
Специалисты оценят состояние внутриквартирного оборудования, а также выяснят, своевременно ли проводились техническое обслуживание и регламентные работы.
Ранее в Новосибирске в доме на улице Народной взорвался газ, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека.
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