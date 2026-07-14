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В воронежском пруду обнаружили тело 49-летнего мужчины

Погибшего достали из водоема в Грибановском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области из пруда Машзаводской в Грибановском районе спасатели достали тело мужчины. Это произошло днем 13 июля.

По данным ГУ МЧС по региону, личность погибшего уже установили. Ему было 49 лет. Причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

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